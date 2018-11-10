Папа Римський закликав не перетворювати храми на світські салони

Храми повинні бути «домом Божим», а не ринком і не світським салоном, де панує мирський дух.

Так, коментуючи євангельське читання свята Освячення Латеранської базиліки 9 листопада Папа Франциск пояснив, чому Іісус вигнав міняйл із Храму. Про це повідомляє Vatican News.

Син Божий був спонукуваний любов'ю і ревнощами про Господній дім, який люди перетворили на ринок. Іісус бачить, що святе місце було населене ідолопоклонниками, людьми, готовими служити грошам, а не Богу.

"За грошима стоїть ідол", - пояснив Папа Франциск і закликав задуматися, як ми ставимося до наших храмів: як до дому Божого, до будинку молитви і зустрічі з Господом, - або ж вони схожі на базар і в них висить прейскурант на Обряди. Можна заперечити, що мова йде не про прейскуранті, а про розмір пожертвувань.

«Якщо люди хочуть зробити пожертву, - пояснив Папа, - нехай вони покладуть її у ящик для пожертвувань, таємно, так, щоб ніхто не бачив, скільки вони дали».

Папа застеріг також від ризику перетворити храми на світські салони, особливо при урочистому здійсненні Таїнств або святкуванні ювілеїв. Богослужіння повинні бути гарні, зазначив Папа, однак неприпустимо, щоб вони перетворювались на світські заходи з мирським духом, що походить від ідолопоклонства грошей.

"Суть корупції – це продаж душі грошовому божеству", - сказав на закінчення Святіший Отець.