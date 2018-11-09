Ватикан видав декрети про нових мучеників ХХ століття, вбитих з ненависті до віри

У середу, 7 листопада, Папа Франциск прийняв на аудієнції кардинала Джованні Анджело Беччіу, Префекта Конгрегації у справах визнання святих, під час якої затвердив для проголошення ряд декретів цього відомства, які стосуються різних процесів.

Про це повідомляє Vatican News.

«Рівнозначна» беатифікація

Перший з декретів стосується визнання геройського виміру чеснот та підтвердження «культу з незапам’ятних часів» Слуги Божого Міхала Ґєдройца, Ордену Святого Августина, який народився 1420 року в Ґєдройцах біля Вільна, а помер 1485 року в Кракові. Цей акт є «рівнозначним» беатифікації, отож відтепер він може вшановуватися як блаженний Католицької Церкви.

Чуда за заступництвом італійських кандидаток на прославу

Два наступні декрети стосуються визнання чуд за заступництвом праведних Слугинь Божих, що відкриває шлях для їхньої беатифікації. Обидві є італійськими мирянками, що завершили своє праведне життя в другій половині минулого століття. Мова йде про Едвідже Карбоні (1880-1952) та Бенедетту Б’янкі Порро (1936-1964).

Чергові мученики ХХ століття

Три декрети стосуються визнання мученицва 11-ох кандидатів на прославу, які вже незадовго будуть проголошені блаженними. Мова йде про Слуг Божих Анхеля Квартаса Крістобала та 8 сподвижників, вихованців семінарії Овієдо (Іспанія), вбитих з ненависті до віри між 1934 та 1937 роками. На період громадянської війни в Іспанії припадає також мучеництво Слуги Божого Маріана Муллєрата-і-Сольдевіли, мирянина та глави сім’ї, вбитого 13 серпня 1936 року поблизу Арбеки.

Третій декрет про визнання мучеництва стосується Слуги Божого брата Джеймса Альфреда Міллера зі Згромадження Братів Християнських Шкіл, який народився 1944 року в США, а 13 лютого 1982 року був убитий з ненависті до віри в Уеуетенанґо в Ґватемалі.

Праведні Слуги Божі

Наступні десять декретів стосуються визнання геройського виміру чеснот, що є одним із завершальних етапів беатифікаційних процесів. У цьому переліку два єпископи, два дієцезальні священики, чернець, чотири монахині та мирянин.