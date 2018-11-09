Папа Римський нагадав католикам про «ганьбу людства XXI століття»

Папа Римський звернувся до учасників конференції «Керування спільним благом: доступ до питної води для всіх» із вітальним посланням, підкреслюючи, що вода незамінна для життя.

Як повідомляє Радіо Ватикану, статистика спраги у світі, а також число тих, хто помирають через забруднення води, - це «страшна ганьба людства XXI століття», пише Папа.

«На жаль, у багатьох країнах, населення яких не має регулярного доступу до питної води, немає нестачі в постачаннях зброї і боєприпасів, що погіршує ситуацію. Корупція та інтереси економіки, яка виключає і вбиває, дуже часто переважають над солідарними зусиллями щодо забезпечення доступу до води», - вважає Папа.

Посилаючись на енцикліку "Laudato si'" і на Послання до дня молитов про захист творіння, Папа зазначає, що Святий Престол і Церква активно працюють задля забезпечення доступу води для всіх, і це зобов'язання проявляється в реалізації інфраструктур, освітніх проектах, правозахисній діяльності, допомозі народам, що ризикують опинитися без достатньої кількості води.

Папа Римський закликав учасників конференції роздумувати над символікою води в головних релігійних традиціях і споглядати цей дорогоцінний ресурс.