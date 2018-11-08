Глава УГКЦ перебуває у Чикаго з нагоди 50-ліття парафії святих Володимира і Ольги

Глава УГКЦ Блаженніший Святослав 7 листопада розпочав свій візит до Чикаго, який триватиме до 13 листопада.

Мета візиту – взяти участь у святкуванні 50-ліття парафії святих Володимира й Ольги, повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

У рамках візиту Предстоятель УГКЦ зустрінеться зі священиками та жертводавцями храму, а також членами товариства «Свята Софія» з Філадельфії, з фундацією «Спадщина», дирекцією каси «Самопоміч» та відвідає інші заходи.

У п’ятницю, 9 листопада, душпастирі, глава УГКЦ відвідає допрем’єрний показ нового фільму «Блаженніший» про патріарха Йосифа Сліпого. Після презентації проведуть відкриття ювілейної виставки.

Наступного дня відбудеться Заупокійна Божественна літургія в соборі святих Володимира і Ольги та поминання всіх померлих фундаторів і жертводавців храму.

Предстоятель УГКЦ 9 листопада відвідає українських школярів з цілоденної школи катедри святого Миколая, а 10 листопада – школу українознавства в Чикаго.

10 листопада Блаженніший Святослав відвідає кардинала Чикаго Блейза Джозефа Супіча.

12 листопада Глава УГКЦ відвідає ще одну парафію УГКЦ в Чикаго, – святого Йосифа Обручника.