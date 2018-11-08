Папа Римський у листопаді закликав католиків молитися про мир
10:36, 08 листопада 2018Католицизм
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Папа Римський / vatican.va
Папа Римський сказав, що мир неможливий, якщо його немає в серці.
Про це повідомляє Радіо Ватикану.
«Усі ми хочемо миру. І більше всіх його хочуть ті, хто страждає від його відсутності», - так Папа Римський починає відеозвернення, в якому пояснює молитовні прохання Всесвітньої мережі молитви Папи на листопад.
«Ми можемо вимовляти прекрасні слова, але якщо в нашому серці немає миру, його не буде і в світі. Давайте будувати євангельський світ, нікого не виключаючи, повністю відмовившись від насильства і зі 100-відсотковою любов'ю. Помолимося разом про те, щоб мова серця і діалогу завжди переважав над мовою зброї», - закликає він.
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