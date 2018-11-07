Папа Римський сказав, що потрібно для того, щоб зрозуміти Діву Марію

Таємниця Пречистої Діви Марії, материнство, найвідоміша молитва у світі.

Думками про це ділиться Папа Римський у новому циклі передач телеканалу «Tv 2000», повідомляє Радіо Ватикану.

«Марія – дівчина сьогодення, яку всі можуть наслідувати», – сказав Папа у першому випуску передачі «Ave Maria».

Тема першої передачі була: «Радуйся, Маріє, повна благодаті».

«Щоб зрозуміти Марію, – зауважив Папа, – необхідно повернутися назад, стати дитиною, повернути притаманну дітям здатність дивуватися, й промовляти “Радуйся, Маріє…” як дитина, із серцем дитини, зі здивуванням, яке ми в цій культурі достатньо втратили».

Папа підкреслив, що в момент Благовіщення Марія була звичайною дівчиною, вихованою згідно з тогочасними звичаями.