Папа Римський сказав, що потрібно для того, щоб зрозуміти Діву Марію
17:37, 07 листопада 2018Католицизм
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Папа Римський і отець Марко Поцца під час зйомок / vaticannews.va
Таємниця Пречистої Діви Марії, материнство, найвідоміша молитва у світі.
Думками про це ділиться Папа Римський у новому циклі передач телеканалу «Tv 2000», повідомляє Радіо Ватикану.
«Марія – дівчина сьогодення, яку всі можуть наслідувати», – сказав Папа у першому випуску передачі «Ave Maria».
Тема першої передачі була: «Радуйся, Маріє, повна благодаті».
«Щоб зрозуміти Марію, – зауважив Папа, – необхідно повернутися назад, стати дитиною, повернути притаманну дітям здатність дивуватися, й промовляти “Радуйся, Маріє…” як дитина, із серцем дитини, зі здивуванням, яке ми в цій культурі достатньо втратили».
Папа підкреслив, що в момент Благовіщення Марія була звичайною дівчиною, вихованою згідно з тогочасними звичаями.
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