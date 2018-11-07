У Львові УГКЦ проведе нічні чування для молоді

У Львові УГКЦ проведе нічні молодіжні чування.

Як повідомляє "Католицький оглядач", під час чувань присутні зможуть скласти обітницю руху "Справжня любов чекає".

На таку зустріч охочих запросив на своїй сторінці у Фейсбук отець Дмитро Романко.

"Чування відбудуться в ніч з 8 на 9 листопада в храмі Святого Луїджі Оріоне. Вони розпочнуться о 21.00. Під час чувань можна буде приступити до Таїнства Покаяння, взяти участь у Пресвятій літургії", - написав він.

Рух "Справжня любов чекає" сповідує збереження дошлюбної чистоти і вірності у шлюбі. Молоді люди складають присягу і на пам’ять про цю подію одягають срібні "обручки чистоти" (деколи з надписом "Блаженні чисті серцем").