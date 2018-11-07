У Львові УГКЦ проведе нічні чування для молоді
15:35, 07 листопада 2018Католицизм
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Церква святого Луїджі Оріоне / uk.wikipedia.org
У Львові УГКЦ проведе нічні молодіжні чування.
Як повідомляє "Католицький оглядач", під час чувань присутні зможуть скласти обітницю руху "Справжня любов чекає".
На таку зустріч охочих запросив на своїй сторінці у Фейсбук отець Дмитро Романко.
"Чування відбудуться в ніч з 8 на 9 листопада в храмі Святого Луїджі Оріоне. Вони розпочнуться о 21.00. Під час чувань можна буде приступити до Таїнства Покаяння, взяти участь у Пресвятій літургії", - написав він.
Рух "Справжня любов чекає" сповідує збереження дошлюбної чистоти і вірності у шлюбі. Молоді люди складають присягу і на пам’ять про цю подію одягають срібні "обручки чистоти" (деколи з надписом "Блаженні чисті серцем").
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