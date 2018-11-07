Ватикан презентує серію марок, створених за малюнками ув'язненого міланської в'язниці

Ватиканське бюро з філателії та нумізматики 9 листопада презентує серію марок, створених за малюнками Марчело Д'Агати – ув'язненого міланської в'язниці.

Серед малюнків в'язня, одним із головних захоплень якого є малювання, фігура Діви Марії з Немовлям Іісусом, яку Дув'язненогоАгата намалював спеціально до Різдва, повідомляє "Благовіст-Інфо".

Марки, тираж яких складає 60 тисяч примірників, будуть коштувати від 1,10 до 15 євро.

Ув'язнені відбувають свій термін, але це не означає, що потрібно позбавляти їх «горизонту сподівань», пояснили у філателістичній службі Святого Престолу.

В'язниця, в якій перебуває Марчело Д'Агата – найбільша серед 225 італійських в'язниць. На сьогодні в ній містяться 1400 в'язнів.