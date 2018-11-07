У Харківському військовому госпіталі освятили міжконфесійну каплицю

У понеділок, 5 листопада, відбулася визначна подія у Харківському військовому госпіталі (Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону) – освячення міжконфесійної каплиці.

Чин освячення здійснив Владика Василій (Тучапець), Екзарх Харківський УГКЦ, разом із єпископом Харківським і Богодухівським Митрофаном УПЦ КП, духовенством та вірними двох конфесій, повідомляється на сайті УГКЦ.

До цієї історичної події долучилися начальник Військово-медичного клінічного центру Північного регіону Юрій Подолян, заступник начальника центру з морально-психологічного забезпечення Вадим Барановський, заступник командира військової частини з виховної роботи – Павло Базиль та працівники центру.

У своєму вітальному слові Владика Василій звернув увагу на важливість події, адже ще чотири роки тому капелани УГКЦ почали працювати у цьому військовому госпіталі. Екзарх Харківський пригадав слова Христові “Просіть, і дасться вам; шукайте, і знайдете; стукайте, і відчинять вам.”

“У цьому храмі щодня буде лунати молитва до Престолу Всевишнього, ми будемо звертатися до Нього і просити про здоров’я, про захист, про Боже благословення, – зазначив Архієрей, – це Боже благословення потрібне не лише хворим, але і медикам, щоб вони призначили відповідне лікування, щоб кваліфіковано провели операцію, бо від цього залежить життя людини.”

На завершення владика Василій привітав працівників госпіталю і військових та побажав, щоб ця каплиця служила для оздоровлення душі через молитву, Святі Тайни Сповіді та Причастя.