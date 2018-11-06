Глава УГКЦ разом із міністрами посадив дерево миру

Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав сьогодні, 6 листопада, узяв участь у Всеукраїнській безстроковій екологічній акції «Посади дерево миру», посадивши дерево на Алеї миру біля Патріаршого собору Воскресіння Христового.

Акцію розпочали в Патріаршому соборі молитвою за мир в Україні, повідомляє "Католицький оглядач".

До події приєдналися посадовці України: Остап Семерак, Міністр екології та природних ресурсів, Лілія Гриневич, Міністр освіти і науки, Павло Петренко, Міністр юстиції, Володимир Омелян, Міністр інфраструктури, Ігор Жданов, Міністр молоді і спорту, Арсеній Яценюк, прем’єр-міністр України 2014-2016 років.

«Вітаю в нашому Патріаршому соборі наших українських міністрів, які разом із нами хочуть садити дерево миру, бо ми разом як віруючі люди, як спільнота людей, яким Господь Бог доручив майбутнє України, української сім’ї та людини на цій землі, є відповідальні за плекання миру», – сказав Глава УГКЦ.

Метою акції є привернути увагу українців до катастрофічних соціально-екологічних наслідків війни на Сході України, до непоправної шкоди, завданої довкіллю України, екологічних проблем, підвищення рівня екологічної свідомості та екопатріотизму. Це акція заклику до збереження природи, української землі та країни.