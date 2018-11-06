Помер відомий американський літургіст архімандрит Роберт Тафт

Католицький священик візантійського обряду архімандрит Роберт Тафт помер 2 листопада в Уестоні (штат Массачусетс) у віці 86 років.

Один з найбільших у світі фахівців з візантійського богослужіння, о. Роберт брав активну участь у діалозі Католицької Церкви і християнських Церков Сходу – зокрема, Православної, повідомляє "Благовет-інфо" з посиланням на сайт Aleteia.

Роберт Френсіс Тафт народився 9 січня 1932 року в Провіденсі, Род-Айленд, у відомій американській сім'ї, один з членів якої – Вільям Говард Тафт був президентом США у 1909-1913.

17-ти річним юнаком вступив до товариства Іісуса (орден єзуїтів). Протягом трьох років навчання у єзуїтському коледжі у Багдаді (Ірак). Повернувшись у США в 1959, Тафт закінчив Фордамський університет Нью-Йорка за спеціальністю «російська мова».

У 1970 о. Роберт поступив на навчання у Папський східний інститут в Римі.

Згодом о. Роберт став кліриком Української Греко-Католицької Церкви, де в 1998 році удостоєний сану архимандрита з правом носіння митри і жезла.

Перу о. Роберта належить понад 800 наукових робіт в області східної літургіки. Найвідомішою його працею є «Історія літургії св. Іоанна Златоуста» у шести томах.

Коли пішов на спокій з посади професора Східного інституту, архімандрит Роберт Тафт повернувся до США і провів останні роки життя у єзуїтському будинку престарілих «Кемпіон Хол» в Уестоні. Тут 12 листопада відбудеться його відспівування, яке очолить глава греко-католицької єпархії св. Володимира у Франції єпископ Борис Ґудзяк.