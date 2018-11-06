У Ватикані оприлюднили тему 52-го Всесвітнього дня миру

Тема 52-го Всесвітнього дня миру, що відзначатиметься 1 січня 2019 року - «Добра політика служить миру».

Як повідомляє Радіо Ватикану, у коментарі, поширеному Ватиканським прес-центром, зазначається, що політична відповідальність належить кожному громадянинові, а особливо тим, які отримали мандат захищати та управляти. Ця місія полягає в зберігання права та сприяння діалогові між суспільними дійовими особами, поколіннями та культурами.

«Не існує миру без взаємної довіри. А першою умовою довіри та пошана до даного слова. Політичні зобов’язання, що є одним з найвищих вражень милосердної любові, несуть в собі турботу про майбутнє життя та планети, про наймолодших і найменших у їхньому прагненні сповнення», – йдеться в комюніке.