Папа Римський сказав, що християнин не може бути антисемітом

Папа Римський, приймаючи у Ватикані делегацію «гірських євреїв» з Кавказу, сказав про важливість зберігання живої пам’яті, захист релігійної свободи від тоталітаристських посягань, викорінення антисемітизму.

Про це повідомляє Радіо Ватикану.

«Це вперше браття євреї, приналежні до вашої давньої традиції, спільно приїжджають на візит до Папи, і через це сьогоднішня зустріч є причиною радості», – сказав Папа.

«Як я вже неодноразово наголошував, християнин не може бути антисемітом. Наше коріння – спільне. Це було би протиріччям віри та життя. Ми, натомість, покликані докладати зусилля для того, щоб антисемітизм був усунутий з людської спільноти», – сказав Папа, наголошуючи на важливості дружби між католиками та євреями.

Папа Римський розповів про те, що його попередня зустріч із єврейською спільнотою відбулася у Вільнюсі в день 75-річчя знищення Віленського ґетто.

«Згадувати голокост необхідно, щоби про минуле залишалася жива пам’ять. Без живої пам’яті не буде майбутнього, бо якщо не навчимося з найчорніших сторінок історії не повторювати тих самих помилок, гідність людини залишатиметься мертвою літерою», – сказав він.

«Гірські євреї», відомі також як «жуури» - це субетніча група в Дагестані та на півночі Азербайджану, представники якої сьогодні також мешкають в Ізраїлі, США та країнах Європи.