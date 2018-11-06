На Вінниччині освятили новий храм УГКЦ на честь святого Миколая
10:47, 06 листопада 2018Католицизм
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На Вінниччині освятили новий храм УГКЦ / vinnitsa.info
У селі Щітки Вінницького району 4 листопада освятили новий храм на честь святителя Миколая чудотворця Української Греко-Католицької Церкви.
Про це повідомляє Вiнниця.info з посиланням на прес-службу Вінницької ОДА.
Очолив Божественну літургію та освятив храм єпископ-помічник Київської архиєпархії УГКЦ Йосиф Мілян.
Під час заходу голова обласної державної адміністрації Валерій Коровій привітав єпископа Йосифа на Вінниччині та усіх парафіян із відкриттям новозбудованої святині.
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