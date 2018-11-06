На Вінниччині освятили новий храм УГКЦ на честь святого Миколая

У селі Щітки Вінницького району 4 листопада освятили новий храм на честь святителя Миколая чудотворця Української Греко-Католицької Церкви.

Про це повідомляє Вiнниця.info з посиланням на прес-службу Вінницької ОДА.

Очолив Божественну літургію та освятив храм єпископ-помічник Київської архиєпархії УГКЦ Йосиф Мілян.

Під час заходу голова обласної державної адміністрації Валерій Коровій привітав єпископа Йосифа на Вінниччині та усіх парафіян із відкриттям новозбудованої святині.