Папа Римський молився про коптів-жертв теракту в Єгипті
15:21, 05 листопада 2018Католицизм
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Похорони жертв теракту / YouTube
Папа Римський 4 листопада висловив скорботу у зв'язку з терористичним актом, від якого постраждала Коптська Православна Церква в Єгипті.
Про це повідомляє Радіо Ватикану.
«Молюся про жертв, паломників, убитих лише за те, що вони християни, і прошу Пресвяту Діву Марію втішити родини та всю громаду», - сказав Папа.
Після молитви Папа згадав про беатифікації Матері Клелии Мерлоні, що відбулася в суботу в Римі, в Латеранської базиліки Святого Іоанна.
«Ця жінка повністю передала себе волі Божій, була ревною в любові, терплячою у стражданнях і героїчною в прощенні», - підкреслив він.
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