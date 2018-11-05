Папа Римський молився про коптів-жертв теракту в Єгипті

Папа Римський 4 листопада висловив скорботу у зв'язку з терористичним актом, від якого постраждала Коптська Православна Церква в Єгипті.

Про це повідомляє Радіо Ватикану.

«Молюся про жертв, паломників, убитих лише за те, що вони християни, і прошу Пресвяту Діву Марію втішити родини та всю громаду», - сказав Папа.

Після молитви Папа згадав про беатифікації Матері Клелии Мерлоні, що відбулася в суботу в Римі, в Латеранської базиліки Святого Іоанна.

«Ця жінка повністю передала себе волі Божій, була ревною в любові, терплячою у стражданнях і героїчною в прощенні», - підкреслив він.