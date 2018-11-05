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Папа Римський молився про коптів-жертв теракту в Єгипті

15:21, 05 листопада 2018
Католицизм
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Похорони жертв теракту / YouTube

Про це повідомляє Радіо Ватикану.

«Молюся про жертв, паломників, убитих лише за те, що вони християни, і прошу Пресвяту Діву Марію втішити родини та всю громаду», - сказав Папа.

Після молитви Папа згадав про беатифікації Матері Клелии Мерлоні, що відбулася в суботу в Римі, в Латеранської базиліки Святого Іоанна.

«Ця жінка повністю передала себе волі Божій, була ревною в любові, терплячою у стражданнях і героїчною в прощенні», - підкреслив він.

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