У Києві проходить ІІІ Всеукраїнський з’їзд мирян УГКЦ

У Патріаршому соборі Воскресіння Христового та Виставковому центрі на Лівому березі 3-4 листопада проходить ІІІ Всеукраїнський з’їзд мирян УГКЦ.

На З’їзд прибуло близько 250 учасників з усіх екзархатів та єпархій УГКЦ в Україні, повідомляється на сайті УГКЦ.

ІІІ Всеукраїнський з’їзд мирян присвячений пам’яті праведного митрополита Андрея Шептицького. Основна тема з’їзду – «Покликання до святості сьогодні».

– Головне бачення З’їзду, – сказав голова Комісії УГКЦ у справах мирян і організатор З’їзду о. Василь Білаш, – сформулював ще в 2006 році світлої пам’яті Блаженніший Любомир Гузар, який сказав був, що метою стратегії нашої Церкви є святість об’єднаного Божого люду.

– Ми вибрали два головних пункти, – сказав організатор, – святість і об’єднання. Святість – мета, до якої покликана кожна людина, але не всі знають, як іти до неї. Тому, очевидно, людина може прийти не туди. Тож основною метою З’їзду є допомогти кожній людині відкрити правильну, свою дорогу до святості.

Всеукраїнському з’їзду мирян передували з’їзди в єпархіях та екзархатах. На цих зібраннях люди обговорювали ті теми, про які, зазвичай, не говорили вголос: про святість як інакшість, як виклик, боротьба і, врешті, перемога над собою і над гріхом...