Ватикан створить новий орган для служіння харизматичному оновленню

Дикастерія у справах мирян, сім’ї та захисту життя повідомляє про те, що 8 грудня 2018 року Святий Престол створить новий орган, який буде «новим та єдиним міжнародним служінням для потоку благодаті, яким є Католицьке Харизматичне Оновлення».

Того ж дня буде затверджено статут цього органу на випробувальний період. Нове служіння називатиметься «CHARIS» (з грецької – благодать) та повинно діяти на користь всіх виражень Католицького Харизматичного Оновлення, повідомляє Vatican News.

У повідомленні зазначається, що новий орган, призначений для служіння всім проявам харизматичного оновлення, не здійснюватиме жодної влади над ними. Кожна з дійсностей залишатиметься тим, чим вона є, та підпорядковуватиметься тій церковній владі, якій підпорядкована. Кожна, однак, зможе вільно користуватися для здійснення своєї місії всіма служіннями, які надаватиме «CHARIS».

Після створення служіння «CHARIS» та затвердження його статуту на випробувальний період, Дикастерія в справах мирян, сім’ї та захисту життя подбає про призначення Модератора, вісімнадцяти членів Міжнародного Служіння Сопричастя та Церковного Асистента на перший трирічний мандат. Модератором запропоновано професора Жана-Люка Моена зі спільноти «Емануель». Вісімнадцять членів підібрані, представляючи континенти й мовні регіони, спільноти, різні стани та вікові категорії. Церковним Асистентом повинен стати о. Раньєро Канталамесса, Проповідник Папського Дому.

Запропоновані особи приступлять до виконання нових обов’язків у день П’ятидесятниці 2019 року, коли втупить в дію затверджений статут «CHARIS». З цього часу припинять своє існування «International Catholic Charismatic Renewal Service» та «Catholic Fraternity of Charismatic Covenant Communities and Fellowships», а їхнє майно перейде до «CHARIS» з метою забезпечити нове служіння необхідними ресурсами для виконання місії, бажаної Святішим Отцем.