У Львові психологи та єпископи УГКЦ проведуть дискусію про таїнство сповіді

У Львові у неділю, 4 листопада, відбудеться публічна дискусія, присвячена церковному таїнству сповіді.

Локація події - Музей етнографії та художнього промислу, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на сайт УГКЦ.

Серед спікерів будуть представники духовенства, науковці, митці, зокрема владика Володимир (Ґруца) – єпископ-помічник Львівської архієпархії УГКЦ, Ігор Корнієнко – завідувач кафедри психології Львівського обласного Інституту післядипломної педагогічної освіти, Галина Тихобаєва – директор Музею Соломії Крушельницької, о. Ігор Бойко – ректор Львівської духовної семінарії УГКЦ, Василь Кметь – директор Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка та інші.

Організаторами дискусії є Літургійний центр «Передання» спільно з кафедрою психології і психотерапії. Тема зустрічі присвячена питанню таїнства сповіді на зрізі двох площин – духівничого служіння і психотерапії. Спілкуватимуться про те, чи почувається психотерапевт духівником, чи обов’язково священик мусить бути психотерапевтом і про сенси, які проектує сповідь у суспільну сферу.

Модеруватимуть розмову завідувач кафедри психології та психотерапії Галина Католик та духівник і викладач Українського католицького університету (УКУ) ієромонах Лука Михайлович.

На публічну дискусію запрошують усіх зацікавлених.