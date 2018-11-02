На Франківщині в монастирі УГКЦ посадять алею "Ненародженої дитини"

Алея "Ненародженої дитини" з'явиться на території монастиря Успіння Матері Божої УГКЦ в селі Погоня, на Івано-Франківщині.

Акція відбудеться 7 листопада о 16.00 на території Погінського монастиря, повідомляє інформаційний ресурс УГКЦ.

Розпочнеться зустріч молебнем до Пресвятої Богородиці.

Ця ініціатива проводиться в рамках чергової хвилі Всеукраїнської акції «Посади дерево миру», яка стартувала в 2016 році з ініціативи Української Греко-Католицької Церкви за підтримки Мінприроди України. Її метою є привернення уваги громадськості до катастрофічних соціально-екологічних наслідків війни на Сході країни, до знищення природи України, загоєння ран довкілля та захисту самої людини.

Ключовим завданням ініціативи є не лише відновлення довкілля, а й плекання «духовних дерев» – тих внутрішніх змін у людських серцях та свідомості, які починаються з відновлення миру між людиною та Богом, а також примирення із дітьми, які були втрачені до народження.