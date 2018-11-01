Католицькі єпископи Закарпаття закликають відмовитися від пластикових квітів на цвинтарях

Протягом останніх років Римо Католицька та Греко-Католицька Церкви зверталися до всіх жителів Закарпаття й цілої України, просячи відмовитися від шкідливої практики – прикрашання могил померлих пластиковими квітами та вінками.

Закарпатські єпископи опублікували звернення, у якому дякують усім, хто відгукнувся на їх прохання й відмовився від пластикових вінків та квітів, повідомляє Католицький Медіа-центр.

"Хочемо вкотре наголосити, що для померлих родичів та друзів головне – це щира молитва! А для нас із вами, живих, головне – це незабруднене довкілля, чисте повітря й гармонійне співжиття з природою, Творінням Бога. Ми, християни, мусимо бути відповідальні за себе, ближніх і за все Боже створіння", - ідеться у зверненні.

"Подорожуючи Європою, ви можете помітити, що такої великої кількості пластикових квітів і вінків на кладовищах там немає, - ідеться далі у тексті звернення. - У Європі подібний пластик спалюють у котельнях із відповідними фільтрами, які вловлюють шкідливі речовини. На жаль, у нас такого нема, тож викиди потрапляють у довкілля. Це призводить до суттєвого забруднення навколишнього середовища та до чисельних загроз для здоров’я й життя людей. Не секрет, що пластмаса, згоряючи, виділяє токсичні речовини, а саме діоксини, які призводять до онкозахворювань. Церква не може мовчати, якщо йдеться про гріх проти життя. Не вбиваймо самі себе!".