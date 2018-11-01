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Віднайдено унікальний лист студитських монахів до митрополита Шептицького

20:23, 01 листопада 2018
Католицизм
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Віднайдено унікальний лист студитських монахів до митрополита Шептицького / catholicnews.org.ua

Синкел у справах монашества у Львівській архиєпархії УГКЦ Юстин Бойко на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук опублікував унікальні архівні документи - лист-привітання монахів лаври Святого Антонія Печерського у Скнилові, адресований митрополиту Андрею з нагоди іменин.

Про це повідомляє "Католицький оглядач".

"Працюючи з листами монахів студитської лаври Святого Антонія Печерського у Скнилові, натрапив на один справді унікальний документ. Є ним лист-привітання монахів, адресований митрополиту Андрею з нагоди іменин. Його особливістю є орнамент. Монахи вирішили прикрасити своє привітання малюнком, який зображає вигляд головного корпусу Скнилівської лаври. Малюнок виконаний олівцем. Таким чином можна сміливо сказати, що нам вдалося віднайти перше і на сьогодні єдине зображення Скнилівської лаври, а саме її головного корпусу", - повідомив о. Юстин Бойко.

Нагадаємо, що у Скнилові була перша монаша обитель студитів - лавра Святого Антонія Печерського, яку освятив особисто митрополит Андрей 24 листопада 1906 року. Скнилівська лавра була знищена у 1918 році внаслідок польсько-української війни, а монахи змушені були покинути рідну обитель. Таким чином вони опинилися в митрополичій резиденції в Уневі, яку згодом митрополит Андрей передав студитам у власність. Таким чином з'явилася Унівська лавра, яка стала центральною для усіх інших студитських монастирів. Зараз на місці, де була Лавра, встановлено пам'ятний хрест.

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