Папа Римський нагадав, що «покійні очікують від нас духовної підтримки»

Папа Римський нагадав, що 1 листопада РКЦ відзначає урочистість Усіх святих, а 2 листопада – День поминання померлих.

Про це повідомляє Радіо Ватикану.

«Нехай свідоцтво віри тих, хто нас попередив зміцнить у нас упевненість, що Бог супроводжує кожного на життєвому шляху, ніколи нікого не залишає на власне свавілля та бажає, щоб усі ми були святими, як Він», - сказав Папа Римський.

Відвідуючи могили наших близьких, додав Папа «ми знаходимо безліч святих, які клопочуть перед Богом про наші потреби».

Він також нагадав, що «багато покійних очікують від нас духовної підтримки».