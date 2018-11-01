Ватикан привітав індуїстів зі святом Діпавалі

Папська рада з міжрелігійного діалогу 31 жовтня опублікувала послання з нагоди індуїстського свята Діпавалі, що цього року відзначається 7 листопада.

Це «свято вогнів», що символізує перемогу світла над темрявою, є своєрідним індійським «Новим Роком», повідомляє Радіо Ватикану.

Від імені Папської ради з міжрелігійного діалогу, її Секретар архиєпископ Міґель Анхель Аюсо Ґіхот привітав зі святом всіх індуїстів та побажав, аби його відзначення «зміцнило дух дружби і братерства та принесло мир і радість в їхні сім’ї та спільноти».

«Моральний обов'язок піклуватися про уразливих, – вказано в посланні, – випливає з нашого спільного вірування в те, що ми всі є Божим створінням, і, як наслідок, брати і сестри, рівні у гідності, відповідальні один за одного. Цей обов’язок випливає також з усвідомлення власної вразливості, коли ми самі потребуємо руки допомоги».