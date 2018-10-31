Новий номер католицького журналу «Verbum» присвятили роздумам про смерть

Побачив світ новий номер журналу «Verbum», у якому автори придивляються до різних людських відповідей на смерть, а супроводжують їх у цьому не тільки теологи й духовні особи, а й митці, філософи й письменники.

Розпочинає номер стаття отця Войцеха Сурувки OP про два різновиди бунту проти смерті, повідомляє Католицький Медіа-центр.

Найвідоміший виразник першого – Іван Карамазов, який відкидає сотворений світ, позначений стражданням. Представники другого – герої «Чуми» Альбера Камю. Попри пережиті страждання, вони солідаризуються зі світом. Карамазов обирає самотність, герої Камю – солідарність.

Галина Глодзь, розмірковуючи про середньовічні практики доброї смерті, наголошує на їхній спільності. Умирати добре означає зібрати довкола себе близьких, сказати їм останні важливі слова та спокійно віддати душу в руки Господа. Віра в те, що смерть – це не кінець, тим більшою вагою наповнює примирення: з минущістю земного життя, з Богом і з людьми, яких покидає в цьому світі вмирущий.

Другий особистий погляд на смерть – це спогади отця Войцеха Сурувки OP про польського різьбяра Антонія Жонсу.