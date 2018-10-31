Папа Римський порадив місіонерам "відчувати себе мігрантами"

Папа Римський зустрівся у ватиканському Залі консисторії з учасниками XV Генерального капітула Конгрегації місіонерів Святого Карла Борромео.

Звертаючись до монахів, він говорив про злободенні проблеми світу й Церкви, повідомляє Радіо Ватикану.

«Мігрант зазвичай прагне йти в групі. Іноді він змушений просуватися один, але все ж природніше бути в групі, бо так мігранти відчувають себе сильнішими. І є громада. У футболі існує роль "вільного" гравця, який може рухатися відповідно до моменту, але у вас немає таких можливостей: "вільні" у вас зазнають невдачі. Завжди має бути громада. Завжди потрібно бути в громаді, бо ваше покликання призначене саме для мігрантів, які збираються в групи. Відчувайте себе мігрантами. Мігрантами в нужді, мігрантами перед Господом та між собою. Саме тому потрібно знаходитися в групі», - сказав Папа Римський.

Закликавши місіонерів ризикувати, як це роблять мігранти, Папа зазначив, що ченці мають вчити людей приймати іноземців, особливо перед лицем неприйняття і «численних проявів торгівлі людьми».