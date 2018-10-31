У Ватикані не заперечують проти ексгумації останків Франсіско Франко

У Ватикані відбулася зустріч віце-прем'єра Іспанії Кармен Кальво з державним секретарем Святого Престолу кардиналом П'єтро Пароліном.

Як повідомляє Радіо Ватикану, обговорювалося питання ексгумації останків Франсіско Франко, який помер в 1975 році та похований у Долині Полеглих, національному меморіальному комплексі, присвяченому переможцям і переможеним у громадянській війні 1936-1939 рр.

Монумент був споруджений в роки режиму генерала Франко. У серпні соціалістичний уряд Іспанії схвалив декрет, згідно з яким можлива ексгумація останків Франсіско Франко. Сім'я диктатора, який правив країною впродовж 36 років, виявила бажання перенести останки в приналежну їй крипту кафедрального собору Альмудена в Мадриді.

Після зустрічі пані Кальво з Держсекретаріатом Ватикану директор Залу друку Грег Берк заявив, що кардинал П'єтро Паролін не заперечує проти ексгумації, якщо таке рішення прийнято владою; кардинал не висловлювався з приводу можливого місця перепоховання Франка. Кармен Кальво висловила стурбованість у зв'язку з гіпотезою про перепоховання останків в соборі Альмудена і повідомила про своє бажання розглянути альтернативні варіанти, в тому числі й за допомогою діалогу з сім'єю. Кардинал-держсекретар погодився з таким рішенням, повідомив Грег Берк.

Франсіско Франко – іспанський військовий і державний діяч, каудільйо Іспанії в 1939 – 1975 роках. Генералісимус.