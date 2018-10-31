У Нігерії викрали п'ять католицьких монахинь

П'ять католицьких черниць з ордена Місіонерок святих Марфи й Марії були викрадені в штаті Дельта на південному сході Нігерії.

Як повідомляє "Благовіст-Інфо", викрадення було вчинено 25 жовтня біля населеного пункту Абгор, повз якого їхали черниці, які поверталися з похорону. Зловмисники обстріляли їх автомобіль і забрали з собою п'ятьох жінок. Ще двоє були поранені.

Подібного роду злочини скоюються на південному сході Нігерії не вперше. Як правило, священиків і черниць викрадають заради викупу.