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У Нігерії викрали п'ять католицьких монахинь

10:03, 31 жовтня 2018
Католицизм
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Прапор Нігерії, ілюстрація / kartinki24.ru

Як повідомляє "Благовіст-Інфо", викрадення було вчинено 25 жовтня біля населеного пункту Абгор, повз якого їхали черниці, які поверталися з похорону. Зловмисники обстріляли їх автомобіль і забрали з собою п'ятьох жінок. Ще двоє були поранені.

Подібного роду злочини скоюються на південному сході Нігерії не вперше. Як правило, священиків і черниць викрадають заради викупу.

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