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Католики Харківщини вшанували святого Йосифа Більчевського

00:22, 31 жовтня 2018
Католицизм
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В урочистості взяли участь харківські священики / rkc.in.ua

У Чугуєві на Харківщині, у каплиці святого Йосифа Більчевського, архієпископа, облаштованій 2009 року в звичайному житловому будинку, 28 жовтня святкували храмове свято на честь покровителя парафії.

Про це повідомляє сайт «Костели та каплиці України».

/ rkc.in.ua

Месу та Євхаристійну процесію навколо каплиці очолив вікарій Харківського кафедрального собору Успіння Пресвятої Діви Марії отець Войцех Стасевич. 

В урочистості взяли участь харківські священики, зокрема отець Михайло Мірошник – настоятель парафії Божого Милосердя i святого Шарбеля у Харкові на Рогані, до якої належить чугуївська каплиця, черниці, місцеві віряни та гості з Харкова. 

На завершення Євхаристії присутні вшанували мощі святого архієпископа Йосифа Більчевського, які 17 травня 2009 року передав парафії єпископ-помічник Львівської архідієцезії Леон Малий.

Під час відпустової Меси двоє дівчаток отримали Перше Причастя.

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