Католики Харківщини вшанували святого Йосифа Більчевського

У Чугуєві на Харківщині, у каплиці святого Йосифа Більчевського, архієпископа, облаштованій 2009 року в звичайному житловому будинку, 28 жовтня святкували храмове свято на честь покровителя парафії.

Про це повідомляє сайт «Костели та каплиці України».

Месу та Євхаристійну процесію навколо каплиці очолив вікарій Харківського кафедрального собору Успіння Пресвятої Діви Марії отець Войцех Стасевич.

В урочистості взяли участь харківські священики, зокрема отець Михайло Мірошник – настоятель парафії Божого Милосердя i святого Шарбеля у Харкові на Рогані, до якої належить чугуївська каплиця, черниці, місцеві віряни та гості з Харкова.

На завершення Євхаристії присутні вшанували мощі святого архієпископа Йосифа Більчевського, які 17 травня 2009 року передав парафії єпископ-помічник Львівської архідієцезії Леон Малий.

Під час відпустової Меси двоє дівчаток отримали Перше Причастя.