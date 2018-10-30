Ватикан випустив книгу про спасіння нехристиян

У ватиканському видавництві вийшла книга, що аналізує тему спасіння нехристиян у світлі документів Другого Ватиканського Собору та поглядів Отців Собору, Декларації Конгрегації віровчення «Dominus Iesus» і навчання Вселенських Архиєреїв аж до Папи Франциска.

Про це повідомляє Vatican News.

«Чудні стежки Господні. Вчення Церкви про спасіння нехристиян» – таку назва має книга священика-салезіянина Абрагама Кавалакатта, нещодавно приготована Ватиканським видавництвом.

Її представлення у Ватикані відбулося 29 жовтня. У цій богословській праці автор пише про шляхи Божого спасіння нехристиян, аналізуючи документи Другого Ватиканського Собору та погляди Отців Собору, переходячи до Декларації Конгрегації віровчення «Dominus Iesus» і навчання Вселенських Архиєреїв аж до Папи Франциска.

Під час презентації книги Префект Дикастерії в справах комунікації Паоло Руффіні зазначив, що це перший том нової серії Ватиканського видавництва під назвою «Віра в діалозі».

«Ми живемо в час, коли всі говорять, і мало хто слухає», – зазначив він, вказуючи на важливість того, щоби вчитися вести діалог, свідчити завдяки слуханню і не закриватися в собі.