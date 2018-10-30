У посланні з нагоди 30-річчя інформагентства італійського єпископату Папа Римський закликав журналістів допомагати людям розуміти факти у їхній складності та глибокому значенні.

Про це повідомляє Радіо Ватикану.

Папа Римський закликав журналістів здійснювати свою професію, «завжди прямуючи до істини». Щоби розпізнавати її, необхідно «бути пильними щодо того, що сприяє спільності та підтримує добро».

Папа заохотив інформагентство й далі прямувати вперед шляхом інновацій, але не занедбуючи звертати свій погляд на всі території, італійські та міжнародні, пам’ятаючи про те, що «територія – це не просто географічні межі, а щось більшого». Мова йде про «життя людей, які їх населяють», а з цього випливає заклик «ставати голосом тих, які позбавлені голосу».

«Й надалі засвічуйте ваші інформаційні маяки на всіх периферіях. Комунікативно співпереживайте з історіями, які розповідаєте. Дедалі більше захоплюйтеся істиною. Будьте хранителями новин», – побажав журналістам Папа Римський, закликаючи також «дедалі більше наголошувати на повноті якісної інформації, що спроможна будувати мости порозуміння та діалогу. Будьте вільними й далекими від редуктивних моделей, допомагайте розуміти факти в їхній складності та глибокому значенні», – закликав він.