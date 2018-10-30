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У Зарваниці відбулася проща автомобілістів

00:51, 30 жовтня 2018
Католицизм
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До Дня автомобіліста Зарваницю відвідали працівники галузі / zarvanytsya.org

До Марійського духовного центру прибули автомобілісти зі своїми родинами, повідомляє "Католицький оглядач".

/ zarvanytsya.org

Адміністратор МДЦ о. Ігор Засійбіда теплими словами привітання зустрів паломників та відзначив важливість роботи автомобілістів для більшого комфорту учасників дорожнього руху.

У Соборі Зарваницької Матері Божої відбулася урочиста Божественна Літургія, участь у якій взяли усі прочани. Очолив Богослужіння адміністратор собору о. м. Дмитро Квич.

По завершенню усі присутні процесійно відправилися до каплиці над джерелом, де відбулося водосвяття  та окроплення цілющою водою. Також прочани молилися на Хресні дорозі та у новозведенному комплексі "Український Єрусалим", відвідували святині Марійського духовного центру.

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