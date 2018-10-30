У переддень професійного свята автомобіліста, 27 жовтня, у Зарваниці відбулася проща автомобілістів.

До Марійського духовного центру прибули автомобілісти зі своїми родинами, повідомляє "Католицький оглядач".

Адміністратор МДЦ о. Ігор Засійбіда теплими словами привітання зустрів паломників та відзначив важливість роботи автомобілістів для більшого комфорту учасників дорожнього руху.

У Соборі Зарваницької Матері Божої відбулася урочиста Божественна Літургія, участь у якій взяли усі прочани. Очолив Богослужіння адміністратор собору о. м. Дмитро Квич.

По завершенню усі присутні процесійно відправилися до каплиці над джерелом, де відбулося водосвяття та окроплення цілющою водою. Також прочани молилися на Хресні дорозі та у новозведенному комплексі "Український Єрусалим", відвідували святині Марійського духовного центру.