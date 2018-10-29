У Франківську відзначили 80-річчя храму Царя Христа УГКЦ.

Про це написав на своїй сторінці у фейсбук міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

“Вже 80 років тут твориться молитва. Сьогодні парафія храму Царя Христа має дуже гарне свято. Відчувається, що цей храм зігрітий людською теплотою. Адже його прихожани є тими живими каменями цього храму, які щодня будуться його своєю присутністю. Жива парафія – це дуже важливо. Й вже цього року ми будемо святкувати маленький ювілей фестивалю «Коляда на Майзлях», який зародився та починався саме в цих стінах. А тепер став візитівкою Франківська”, – написав Руслан Марцінків.