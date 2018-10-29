У Ватикані завершилася XV Генеральна асамблея Синоду єпископів на тему «Молодь, віра і розпізнавання покликання».

У суботу Папа Римський звернувся до всіх учасників із прикінцевим словом, а в неділю звершив Святу Месу в день закриття Синоду, повідомляє Радіо Ватикану.

Зазначивши, що робота Комісії з розробки підсумкового документа була «мученицькою», як і сам «текст-мученик», створений «із великими зусиллями та покаянням», Папа подякував усім і особливо молоді, яка милувала його своєю «музикою» - як висловився Папа, додавши, що він вжив це «дипломатичне» слово для позначення «шуму».

Папа підкреслив, що Синод – це не парламент, а «захищений простір для діяння Святого Духа», і тому інформація, яка виходила за межі Залу Синоду, була обмеженою, не містила подробиць та імен. По-друге, сказав Папа, підсумок Синоду – це не документ: документ призначений для того, щоб Синод «працював у наших серцях», щоб ми могли зрозуміти, що Святий Дух бажає сказати кожному з нас.