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Папа Римський назвав стрілянину в синагозі в Піттсбурзі нелюдським актом насильства

09:35, 29 жовтня 2018
Католицизм
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Папа Римський / ru.sputnik-news.ee

Про це повідомляє російське інформагентство з посиланням на Agence France-Presse (AFP).

"Насправді, ми всі поранені цим нелюдським актом насильства", - сказав Папа.

Папа Римський закликав боротися з поширенням ненависті в суспільстві.

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