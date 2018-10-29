Папа Римський назвав стрілянину в синагозі в Піттсбурзі нелюдським актом насильства

Папа Римський засудив стрілянину в синагозі в Піттсбурзі і назвав її нелюдським актом насильства.

Про це повідомляє російське інформагентство з посиланням на Agence France-Presse (AFP).

"Насправді, ми всі поранені цим нелюдським актом насильства", - сказав Папа.

Папа Римський закликав боротися з поширенням ненависті в суспільстві.