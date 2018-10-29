Папа Римський назвав стрілянину в синагозі в Піттсбурзі нелюдським актом насильства
09:35, 29 жовтня 2018Католицизм
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Папа Римський / ru.sputnik-news.ee
Папа Римський засудив стрілянину в синагозі в Піттсбурзі і назвав її нелюдським актом насильства.
Про це повідомляє російське інформагентство з посиланням на Agence France-Presse (AFP).
"Насправді, ми всі поранені цим нелюдським актом насильства", - сказав Папа.
Папа Римський закликав боротися з поширенням ненависті в суспільстві.
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