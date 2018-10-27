Католиків закликали не відзначати Хеловін.

Ніч Хеловіна - це «не тільки жарт», заявив президент Міжнародної асоціації екзорцистів священик Франческо Бамонт, вказуючи на ризики, яким піддаються діти: на деяких веб-сайтах для дітей є посилання, що ведуть безпосередньо на сатаниські і окультистські сайти, пише "Католицький оглядач".

«Соціальні планувальники зла, - зазначає Бамонт, - знають, що діти, привчені з перших років життя до мови і образів окультизму, ставши дорослими, ризикують долучитися до окультизму як такого, який для нових поколінь може стати альтернативою християнства».

У свою чергу священик Альдо Буонаюті, координатор Служби боротьби з сектами, пояснив в інтерв'ю Радіо Ватикану: «31 жовтня - це переддень свята Всіх Святих. Навіть слово 'Хеловін' не варто було використовувати, оскільки воно, на жаль, зв'язується з іншим сучасним явищем, з новоліттям сатаністів і звеличуванням окультного світу разом з усіма його замогильними жахами. Ми, християни, відзначаємо свято Всіх Святих, тобто людей, що жили по-справжньому, а не привидів, зомбі, вампірів і чудовиськ: ми святкуємо героїв, які віддали своє життя і залишилися в історії християнства завдяки своїй здатності змінювати історичні події в напрямку добра».

Священик зазначає, що Хеловін включає в себе суміш різних аспектів, які не можуть не піддаватися критиці з боку християн, починаючи з його комерціалізації.

Екзорцисти переконані, що навіть «розважальна» участь у Хеловіні може привести до світу окультизму. «Але не треба впадати в крайнощі, - додає священик Буонаюті. - Небезпечно вбачати диявола неодмінно всюди, але так само небезпечно і протилежне, тобто применшувати, перетворювати на банальність і недооцінювати те, що може відкрити двері в досить небезпечний світ.

Директор Служби боротьби з сектами зауважив, що часто за «дитячими» розвагами стоять дорослі, що свідомо залучають дітей до окультизму.