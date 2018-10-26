Другий випуск католицького онлайн-журналу «Verbum» присвятили молоді

Побачив світ другий випуск католицького онлайн-журналу «Verbum».

У цьому номері автори розмірковують про те, хто така молодь і як будувати душпастирську працю з нею, а основа для їхніх роздумів – це Загальна асамблея Синоду єпископів, яка саме зараз завершується в Римі. Про це повідомляє Католицький Медіа-центр.

У новому номері «Verbum» ідеться зокрема про виклики, які стоять перед учасниками Cиноду. Олексій Браславець пише про цікаву ініціативу Папи Франциска, який запросив молодь співтворити Синод. У відповідь молоді люди підготували документ, у якому поділилися своїми проблемами та сподіваннями. Це, як зауважує автор, дозволяє говорити про зміну позиції молоді в очах Церкви: з об’єкта вона стає суб’єктом.

У номері вміщені також два інтерв’ю на довколасинодальні теми. Ординарій Київсько-Житомирської дієцезії єпископ Віталій Кривицький, звертаючись до салезіянської традиції та власного багатого досвіду роботи з молоддю, говорить про значення Синоду для життя Церкви і специфічних викликів, із якими доводиться зустрічатися в Україні. А польський філософ отець Ян Анджей Клочовський OP розповідає про те, що таке молодь, зрілість і старість.