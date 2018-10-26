В ОАЕ на зустрічі арабської католицької молоді очікують понад тисячу учасників

У Рас-ель-Хаймі (Об'єднані Арабські Емірати) 26 та 27 жовтня буде проходити Конференція арабської католицької молоді.

За словами організаторів, очікується приїзд не менше 1 200 молодих людей у віці від 18 до 35 років зі всього Аравійського півострова: з Оману, Кувейту, Бахрейну, Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів, а також групи молодих католиків з Йорданського Хашимітського Королівства. Про це повідомляє Vatican News.

Молодіжна зустріч в Арабських Еміратах відбуватиметься одночасно із заключним етапом ватиканського Синоду єпископів у справах молоді.

У проведенні заходу допомагають понад сто молодих волонтерів з Об'єднаних Арабських Еміратів. За словами організаторів, конференція стане відповіддю на заклик Папи Франциска зустрічатися з молодими людьми у їх життєвих контекстах і вислуховувати їхні очікування.