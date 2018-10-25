Папа Римський закликав допомогти літнім людям почуватися живою частиною спільноти

Ми потребуємо дідусів і бабусь, які є мрійниками, то лише вони зможуть надихнути молодь прямувати вперед з креативністю пророцтва.

Такими думками ділиться Папа Римський у передмові до книги «Ділитися мудрістю часу», повідомляє Радіо Ватикану.

Папа зауважує, що наші суспільства позбавили дідусів і бабусь їхнього голосу, можливості поділитися досвідом, причиною чого є наше бажання усунути «страх перед слабкістю та уразливістю». Слід, натомість, «наново розбудити цивілізоване почуття вдячності, цінування, гостинності, спроможні допомогти літній людині почуватися живою частиною своєї спільноти».

«Відсуваючи дідусів і бабусь набік, позбуваємося можливості увійти в контакт із таємницею того, що дало їм змогу прямувати вперед, пробивати свій шлях у життєвій пригоді», – пише Папа, додаючи, що з іншого боку, «огидливим буває цинізм похилої віком людини, яка втратила сенс свого свідчення, зневажає молодь і постійно нарікає», бо в цьому випадку «досвід життя вже не передається, перетворюється в безплідну ностальгію».

Як зауважив Папа Римський, слова дідусів і бабусь є особливими для молоді, та й віра передається завдяки свідченню тих, які зробили її «закваскою свого життя». «Знаю це з особистого досвіду», – підкреслює він.