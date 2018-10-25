Папа Римський порівняв політиків-популістів із Гітлером

Папа Римський порівняв політиків-популістів із лідером Третього Рейху Адольфом Гітлером і закликав європейські країни приймати у себе біженців.

Про це повідомляє panorama.am з посиланням на таблоїд "The Daily Mail".

Глава РКЦ відвідав у Ватикані презентацію книги про зв'язок поколінь і виступив із промовою, в якій засудив популізм та анти-іммігрантські настрої. За його словами, дуже важливо розповідати молодому поколінню про історію світових воєн, «щоб вони не повторили вже зроблених помилок і знали, як поширюється популізм».

Він привів у приклад Адольфа Гітлера. «Кризи породжують острах і тривогу. На мою думку, найбільш очевидний приклад європейського популізму – це Німеччина 1933. (...) Німці проголосували за Гітлера. Гітлер не захоплював владу, його народ за нього проголосував, а потім він привів свій народ до краху», – сказав Папа.

Він також заявив, що Біблія вчить приймати у себе біженців, і засудив використання колючого дроту проти нелегальної імміграції. Однак він додав, що країни мають право обмежувати кількість біженців, і «для всієї Європи дуже важливо прийти до згоди щодо цього питання».