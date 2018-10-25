Папа Римський пояснив католикам суть заповіді «Не чини перелюбу»

Не можна любити лише тому, що це «зручно»: любов проявляється як раз за порогом власної вигоди, коли віддаєш все без залишку, в цьому полягає суть шостої заповіді.

Так пояснив Папа Римський суть заповіді «Не чини перелюбу» на загальній аудієнції 24 жовтня, повідомляє Радіо Ватикану.

«Покликання до подружнього життя вимагає ретельного міркування про якість відносин, вимагає часу заручин, щоб їх випробувати. Щоб приступити до Таїнства Шлюбу, наречені мають прийти до зрілого переконання, що в їх відносинах присутня рука Бога.

Ось чому перед вступом у шлюб необхідний справжній «катехуменат». Не достатньо трьох або чотирьох парафіяльних зустрічей, зазначив Папа, - це «лише подібність підготовки, і відповідальність за це несе настоятель або єпископ, який допускає таке», - сказав Папа Римський.

Він розповів, що означає поняття "вірність".

"Вірність – це спосіб життя. Вірність проявляється в тому, як ми працюємо, як ми говоримо, в думках і вчинках. Вірність виражається у всіх вимірах і при будь-яких життєвих обставинах. Але вірність ґрунтується не на нашій людській природі, а на вірності Бога. Шоста заповідь закликає нас поглянути на Христа, Який Своєю вірністю може замінити наше зрадливе серце на серце вірне", - сказав Папа Римський.