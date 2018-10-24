У Києві відбудеться форум «Відкриті двері УГКЦ»

У Києві у неділю, 4 листопада, в рамках ІІІ Всеукраїнського з’їзду мирян УГКЦ відбудеться форум «Відкриті двері УГКЦ», який присвячений пам’яті Блаженнішого Любомира.

Цей захід — ще одна спроба створити майданчик, щоб представити нашу Церкву, як живу і діяльну Боголюдську установу у суспільстві, повідомляє "Католицький оглядач".

Місце проведення: Патріарший собор Воскресіння Христового та Міжнародний виставковий центр.

«Мета форуму — представити УГКЦ з різних сторін, тобто не закриту у храмах (тільки на молитві), а показати передусім Церкву, яка багата на різноманітні мирянські спільноти, організації та інституції, яка працює серед різних категорій людей у суспільстві», — підкреслив о. Василь Білаш, голова Комісії у справах мирян УГКЦ.

Як повідомляють організатори, під час форуму потрібно виконати певні цілі та завдання: представити різного роду спільноти, організації, інституції та установи УГКЦ, створити середовище комунікації для обміну досвідом між учасниками форуму, сформувати каталог “Відкриті двері УГКЦ”, провести панельні дискусії на актуальні теми і виклики, які стоять перед Церквою у сучасному суспільстві та напрацювати відповідні звернення.