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Католицька організація випустила аналог мобільної гри "Pokemon Go" - з Іісусом і Мойсеєм

19:07, 24 жовтня 2018
Католицизм
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Католицька організація випустила аналог "Pokemon Go" / itc.ua

Гра націлена на релігійне виховання, а її творцем виступає католицька організація "Fundación Ramón Pané", повідомляє itc.ua.

Як і "Pokemon Go", католицький аналог використовує елемент доповненої реальності й події в грі мають прив'язку до об'єктів у реальному світі. Ось тільки при наведенні камери на об'єкт в реальному світі будуть видні не покемони, а... відомі біблійні персонажі: Іісус, Мойсей та інші пророки і святі.

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Гравцям буде потрібно пересуватися містом, орієнтуючись по карті, а гра відстежує місце розташування користувача за GPS. Мета гри – зібрати власну "Євангелічну команду" (eTeam). Відповідаючи на питання зібраних персонажів, користувач просувається далі по грі.

Розробники "Follow JC Go" реалізували свого роду мультиплеєр з груповими завданнями. Також гра пропонує перерватися на молитву щоразу, коли користувач проходить повз церкви.

Гра "Follow JC Go" була створена в рамках підготовки Міжнародного дня молоді, католицького заходу, який пройде з 22 по 27 січня 2019 року.

Гра доступна для завантаження iOS і Android. Поки вона доступна лише іспанською мовою, але незабаром розробки обіцяють додати інші мови, включаючи англійську.

Як зазначає IGN, Папа Римський першим випробував гру та похвалив проект.

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