Благовіщенський храм УГКЦ у Коломиї стане пам'яткою ЮНЕСКО

Уродженець Прикарпаття Андрій Іванчук пообіцяв, що докладе максимум зусиль, щоб Благовіщенська церква у Коломиї потрапила до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Про це повідомляє прес-служба Коломийської єпархії УГКЦ.

«Коломия має унікальну церкву, найстарішу, напевне, в області. Вона є пам’яткою архітектури Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, але, за статутними документами ЮНЕСКО, така пам’ятка повинна бути занесена до каталогу. Церква збудована без жодного цвяха, вона повністю дерев’яна і це її родзинка», - зазначив Андрій Іванчук.

Отець Андрій Танасійчук, настоятель храму, розповів, чому важливо, щоб церква стала пам'яткою ЮНЕСКО.

«Ми ввійшли в історію, ми зараз творимо історію і зобов’язані передати її наступним поколінням. Потрібно дійсно докласти багато матеріальних зусиль. Добре, що є люди, які це готові зробити. Важливо, щоб не тільки була церква як матеріальна будівля, гарно збережена, а так само, щоб вона була намолена. А це є найдавніша будівля в Коломиї», - сказав священик.

«У Коломиї є дуже гарні зодчі, які знають давні гуцульські будівельні прийоми. Ми хочемо їх попросити, щоб вони привели її до тієї автентичності, тобто реконструювали для досягнення первісного стану. Розпочнемо найближчим часом, ми повинні максимально докласти зусиль і зробити так, щоб церква потрапила до ЮНЕСКО. Це буде найкращий подарунок для нас усіх. У Коломиї буде пам’ятка ЮНЕСКО, і це буде зовсім інший статус, зовсім інша туристична реклама для нашого міста. Це буде нова візитівка нашої писанкової Коломиї», – сказав Андрій Іванчук.

Церква Благовіщення збудована 1587 року. Храм належить до пам’яток архітектури національного значення області і є одним з найкращих зразків гуцульського сакрального будівництва.

Храм унікальний і тим, що у ньому були образи, які намалював відомий український художник ХІХ ст. Теофіл Копистинський, а також церковні стародруки, що поруч є дзвіниця з 1578 р., символічна стрілецька могила та давній коломийський цвинтар.