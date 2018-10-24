Католицька Церква проголосила блаженним іспанського проповідника Тібурсіо Арнайс Муньос

Приклад людини, яка не вдовольняється здобутим, але прислухаючись до вимог духа, наміряється віддатися Богові зі ще більшою радикальністю.

Так кардинал Джованні Анджело Беччіу, Префект Конгрегації в справах визнання святих, охарактеризував постать священика-єзуїта Тібурсіо Арнайса Муньоса 20 жовтня під час урочистої Святої Меси в Малазі на півдні Іспанії, де цього проповідника проголосили блаженним Католицької Церкви. Про це повідомляє Vatican News.

Тібурсіо Арнайс Муньос народився у Вальядоліді 11 серпня 1865 року. Коли йому було 5 років, помер батько, залишивши сім’ю в скрутному становищі. У13 років вступив до семінарії, а оскільки не мав ні стипендії, ні інших коштів для утримання, почав працювати. Успішно здобувши середню освіту та завершивши філософсько-богословські студії, 20 квітня 1890 року отримав пресвітерське рукоположення.

Спочатку о. Тібурсіо прослужив три роки парохом в невеликому селі, згодом був переведений на більшу парафію.

Після смерті матері, слідуючи за старшою сестрою, яка вступила до монастиря, по дев’ятьох роках парафіяльного служінні о. Тібурсіо 1902 року вступив до Товариства Ісусового. Завершивши період формування, від 1909 по 1911 рік служив у Мурсії, де відзначився своєю повною та цілковитою посвятою Господеві через проповідування, сповідання, відвідування недільних шкіл, дбання про хворих та в’язнів.

У 1912 році отця Тібурсіо переведено до Малаги, де він з невеликою перервою прослужив до кінця свого життя.

У Малазі священик розгорнув діяльність, яка заслужила на захоплення співбратів і вірних. Присвятивши свою працю вбогим периферіям міста та навколишнім селам, він започаткував так звані «сільські катехизації», залучивши до співпраці групу мирянок.

Отець Тібурсіо підтримував постійний контакт з катехитками, аж до останнього подиху надавав їм духовний супровід. Так постало Товариство Апостольського життя «Місіонерки сільських катехизацій», що об’єднує мирянок, які хоч і не складають обітів, присвячують своє життя поглибленню духовності та апостольській праці.