У Ватикані чекають на підтверджене диво для беатифікації Папи Пія XII

Для беатифікації Папи Пія XII необхідно лише підтвердження чуда, здійсненого його заступництвом.

Про це повідомив архієпископ Марчелло Бартолуччі, секретар Конгрегації для прославлення святих, виступаючи з доповіддю про хід процесу з нагоди шістдесятиріччя від дня смерті Еудженіо Пачеллі, передає Vatican News.

«Досі, - пояснив він, - не було проведено канонічне розслідування різних приписаних йому милостей і передбачуваних чудес».

Це не означає, що існують які-небудь сумніви в святості Пія XII: у процесах беатифікації і канонізації «не завжди часи Бога збігаються з нашими часами», зазначив монс. Бартолуччі і закликав віруючих «частіше просити про заступництво Пія XII», тим самим конкретно сприяючи прискоренню процесу причислення його до лику блаженних.

Слава про святісьб Папи Пія XII поширилася ще за його життя, а також відразу після смерті. Його поховання у соборі Святого Петра відвідує величезна кількість віруючих, які високо цінують «його працю душпастиря і благодійника Церкви і людства в трагічні роки; його молитовний дух і увагу до різних категорій людей у Церкві та суспільстві; його доктрину і повчання, уважне до складнощів нової епохи», зазначив монс. Бартолуччі.