На Тернопільщині відзначили 150-ту річницю від дня народження священномученика УГКЦ Зенона Ковалика

На парафії Святого Воскресіння Христового села Івачів Горішній Тернопільського району 21 жовтня відбулося урочисте святкування 250-річчя старої (дерев’яної) церкви, на місці якої 141 рік тому збудували нову муровану святиню.

Окрім того, парафіяни відзначили 150-ту річницю від дня народження вихідця з цього села блаженного священномученика Зенона Ковалика, повідомляє "Католицький оглядач".

Захід розпочався Літургією, яку очолив прес-секретар Тернопільсько-Зборівської архієпархії, адміністратор парафії Покрови Пресвятої Богородиці м. Тернополя о. Олег Харишин.

Цього дня гостям представили музей блаженного Зенона Ковалика, який за короткий час створила молодь села під керівництвом учительки Тернопільської школи-ліцею № 6, аніматора парафіяльної Марійської дружини Марії Когут. Крім ікони блаженного Зенона та інших новомучеників Греко-Католицької Церкви, у ньому зберігаються оригінали місійних проповідей отця Зенона, написаних його рукою, а також світлини, на яких зображеного блаженного у колі братів-редемптористів та праведного Митрополита Андрея Шептицького; вишиті хоругви, рушники, старі книги, інша церковна атрибутика.