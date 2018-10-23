Папа Римський закликав монахів бути там, де люди відчувають відсутність Бога.

В умовах зміни епохи необхідно уважно стежити за діянням Святого Духа і за знаменнями часів, оскільки нові ситуації вимагають нових відповідей: з таким закликом Папа звернувся до ченців-пасіоністів (Конгрегації Страстей Іісуса Христа), які зібралися в Римі з нагоди Генерального капітулу, повідомляє Радіо Ватикану.

Його тема – оновлення місії ордена, виражене у трьох ключових словах: подяка, пророцтво та надія.

«У центрі вашого життя і вашої місії знаходяться Пристрасті Христові й це спонукає «бути служителями духовного зцілення і примирення», настільки необхідних для сьогоднішньої євангелізації. У наші дні як ніколи актуальний зафіксований в конституції пасіоністів вибір на користь найбідніших, які перебувають у покинутих місцях», - сказав Папа Римський.

Він підкреслив, що Церква сьогодні покликана виходити з самої себе і вирушати на географічні та екзистенційні околиці. Місія пасіоністів має охопити не лише нові території, а й нові виклики нашого часу, такі як міграція, секуляризм і цифровий світ.

«Це означає, - пояснив Папа Франциск, – присутність у тих ситуаціях, де люди відчувають відсутність Бога, це означає намагатися бути поруч із тими, хто відчуває страждання в різних його формах і проявах. Для цього необхідна «креативна вірність вашій харизмі», - сказав він.