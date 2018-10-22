Тридцять п’ять років тому було створено Ватиканське телебачення
Тридцять п’ять років тому, 22 жовтня 1983 року, за бажанням святого Папи Іоанна Павла ІІ, було відкрито Ватиканський Телевізійний Центр.
Про це повідомляє Vatican News.
З цього часу, як підкреслював Папа Франциск, приймаючи його працівників і співробітників у жовтні 2013 року, «пройдено неабиякий шлях», який супроводжувався відповіддю на «важливі технологічні виклики» та через два роки привів до створення нової комунікаційної системи Апостольської Столиці.
Ватиканський Телецентр, сьогодні, після влиття в Дикастерію у справах комунікацій, відомий як «Vatican Media», займається трансляціями у прямому ефірі подій, пов’язаних з діяльністю Папи, як от недільна молитва «Ангел Господній», загальні аудієнції, публічні зустрічі й богослужіння, до яких додаються подорожі в Італії та по всьому світу.
Крім того, оператори щоденно проводять зйомки робочих зустрічей Святішого Отця та основних подій, що відбуваються в рамках діяльності Апостольської Столиці. Телецентр також займається розповсюдженням відео серед інформагентств і телебачень, які звертаються з відповідними запитами, та управляє відеоархівом, зібраним від 80-х років минулого століття. У співпраці з іншими мультимедійними компаніями останніми роками було знято кілька фільмів, що здобули міжнародне визнання.