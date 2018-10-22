Католицька Церква у США вітає скасування смертної кари в штаті Вашингтон

Після рішення Верховного суду Вашингтона скасувати смертну кару в цьому штаті голова Комітету з внутрішнього правосуддя і цілісного людського розвитку при Єпископській конференції США монс. Френк Джозеф Дьюейн привітав цю постанову і в черговий раз підтвердив заклик Католицької Церкви покласти кінець смертній карі.

Про це повідомляє Vatican News.

У своїй заяві прелат цитує слова Папи Франциска, які пролунали в американському Конгресі у 2015 році. Тоді Святіший Отець закликав до загального скасування смертної кари, підкреслюючи: «Я переконаний, що цей шлях є найкращим, оскільки кожне життя священне, кожна людина наділена невід'ємною гідністю, а суспільство отримає тільки користь від реабілітації тих, хто був засуджений за злочини. <...> По праву, необхідне покарання ніколи не повинно виключати надії і самої мети реабілітації».

Далі монс. Дьюейн зазначає, що Верховний суд вирішив визнати покарання у вигляді смертної кари недійсним, «оскільки воно накладається довільним і расистським чином».

«Застосування [смертної кари] глибоко неправильно і може бути необоротно помилковим; воно схильне до помилок і залежить від таких факторів як раса, якість юридичного представництва та місце вчинення злочину».

У кінці заяви монс. Дьюейн пише: «Ми приєднуємося до католицьких єпископів Вашингтона, Католицької конференції штату Вашингтон, католицької мережі мобілізації та до всіх людей доброї волі, від усієї душі вітаючи цей крок вперед і продовжуючи роботу за скасування смертної кари».