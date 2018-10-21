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У Зарваниці відбулася проща працівників соціальної сфери та Пенсійного фонду

17:53, 21 жовтня 2018
Католицизм
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У Зарваниці відбулася проща працівників соціальної сфери та Пенсійного фонду / zarvanytsya.org

Професійна проща для працівників соціальної сфери та Пенсійного фонду Тернопільської області відбулася у суботу, 20 жовтня, у Марійському духовному центрі Зарваниця.

Також цього дня на прощу до відпустового місця прибули працівники Коломийської районної і міської влади та паломники з м. Коломия спільно з владикою Василієм Івасюком, єпископом Коломийським УГКЦ, повідомляє прес-служба Марійського духовного центру.

/ zarvanytsya.org

Паломництво розпочалося з Архієрейської Божественної Літургії, яку очолили архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк та єпископ Коломийський владика Василій Івасюк. Після Богослужіння митрополит Василій привітав всіх учасників професійної прощі та паломників, які прибули до Зарваниці.

/ zarvanytsya.org

Опісля відбулося освячення води та панахида за героями, які віддали свої життя за незалежність України. На завершення паломники помолилися в Українському Єрусалимі, на Хресній дорозі, відвідали святині Марійського духовного центру.

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