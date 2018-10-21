У Зарваниці відбулася проща працівників соціальної сфери та Пенсійного фонду

Професійна проща для працівників соціальної сфери та Пенсійного фонду Тернопільської області відбулася у суботу, 20 жовтня, у Марійському духовному центрі Зарваниця.

Також цього дня на прощу до відпустового місця прибули працівники Коломийської районної і міської влади та паломники з м. Коломия спільно з владикою Василієм Івасюком, єпископом Коломийським УГКЦ, повідомляє прес-служба Марійського духовного центру.

Паломництво розпочалося з Архієрейської Божественної Літургії, яку очолили архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк та єпископ Коломийський владика Василій Івасюк. Після Богослужіння митрополит Василій привітав всіх учасників професійної прощі та паломників, які прибули до Зарваниці.

Опісля відбулося освячення води та панахида за героями, які віддали свої життя за незалежність України. На завершення паломники помолилися в Українському Єрусалимі, на Хресній дорозі, відвідали святині Марійського духовного центру.